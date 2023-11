Rhein: Strompreis-Pläne nicht auf lange Bank schieben

Mehr zum Thema

Diebe scheitern an Wurstautomat Nach dem gescheiterten Aufbruch eines Wurstautomaten in Kassel in der Nacht zum Donnerstag sind zwei Männer festgenommen worden. Sie hätten an dem Automaten einen Schaden von rund 500 Euro angerichtet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Es sei ihnen jedoch nicht gelungen, diesen aufzubrechen und etwas zu stehlen. Der 26-Jährige wurde noch am Tatort im Stadtteil Nordshausen festgenommen. Sein zwei Jahre älterer Kumpane war zunächst mit einem E-Roller geflüchtet und hatte sich auf einem Friedhof im Gebüsch versteckt. Dort fanden ihn die Beamten.