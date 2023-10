Rhein sieht Sondierungen auf gutem Weg - am Montag FDP dabei

Hessens CDU-Ministerpräsident Boris Rhein sieht die Sondierungsgespräche nach der Landtagswahl auf einem guten Weg. Nur zwei Tage nach der gewonnenen Abstimmung am vergangenen Sonntag habe seine Partei mit dem bisherigen grünen Koalitionspartner ein erstes Gespräch geführt, teilte Rhein am Freitag nach der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in Frankfurt mit. Am Mittwoch bereits habe sich die CDU auch mit der SPD getroffen. Am kommenden Montag gehe es mit den Unterredungen weiter - dann auch mit der FDP.

Sondierungsgespräche sind vertraulich - genauso wie die folgenden Koalitionsgespräche. Ich muss sagen, das läuft in einer sehr guten Atmosphäre und einer sehr konstruktiven Atmosphäre, sagte Rhein, der neuerdings auch Vorsitzender der MPK ist, zu den bisherigen Sondierungen. Mit Blick auf die deutlichen Stimmverluste von SPD und FDP ergänzte er: Die Gewichte haben sich natürlich schon enorm verschoben in Hessen. Das müsse sich in einem künftigen Koalitionsvertrag auch niederschlagen.

Die CDU kann sich nach der Landtagswahl als deutliche Siegerin komfortabel aussuchen, ob sie erneut mit den Grünen oder nun mit der SPD ein Regierungsbündnis schmiedet. Die FDP, die es nur ganz knapp wieder in den Wiesbadener Landtag schaffte, wäre dafür rechnerisch nicht nötig.