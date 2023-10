Rhein-Main-Städte: Beim Digitalisierung zusammenarbeiten

Mehr zum Thema

Pferd muss nach Unfall auf Autobahn eingefangen werden Nach einem Unfall auf der Autobahn 7 bei Fulda ist kurzzeitig ein Pferd entlaufen. Ein Kleintransporter war aus zunächst unklarem Grund auf einen Pferdeanhänger aufgefahren, dabei riss der Anhänger von seinem Zugfahrzeug ab, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Zugfahrzeug überschlug sich bei dem Unfall am Montagabend und die Beifahrerin wurde leicht verletzt. Der Pferdeanhänger kippte um und das Tier entlief. Es konnte von seinem Besitzer oberhalb der Autobahn eingefangen werden. Es sei wie die Fahrer der beiden Fahrzeuge unverletzt geblieben, berichtete die Polizei. Die Autobahn wurde vorübergehend vollgesperrt, während der Bergungsarbeiten war dann die rechte Spur befahrbar.