Rhein: Kommunale Ebene verbindet CDU und SPD

Rhein zu Grünen: Sollen uns in Opposition nicht schonen Der hessische CDU-Chef und Ministerpräsident Boris Rhein setzt auch künftig auf ein gutes Miteinander mit den Grünen. Die schwarz-grüne Koalition habe in den vergangenen zehn Jahren enorm viel erreicht und es habe auch ein freundschaftliches Miteinander gegeben, sagte Rhein am Freitag in Wiesbaden nach der Ankündigung, dass die CDU als Landtagswahlsiegerin mit der SPD Koalitionsverhandlungen aufnehmen wolle. Das solle auch in den kommenden Jahren das Verhältnis mit den Grünen - dann in der Opposition - prägen.