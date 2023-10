Rhein hofft auf schlechteres AfD-Ergebnis als in Umfragen

Mehr zum Thema

Abscheu nach Angriff auf Israel: „Eskalation der Gewalt“ Militante Palästinenser beschießen Israel und verschleppen Menschen in den Gazastreifen. Im Nahen Osten eskaliert die Gewalt. In Hessen führt dies zu scharfer Kritik.

Wehen punktet gegen den HSV: „Nehmen mit, was geht“ Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden ärgert einen Großen in der zweiten Liga. Mühsam erkämpft sich das Kauczinski-Team einen Punkt im Kampf um den Klassenverbleib.