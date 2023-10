Rhein: Grüne „erster Ansprechpartner“ für CDU in Hessen

Der hessische Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Boris Rhein will nach seinem Sieg bei der Landtagswahl mit Grünen, SPD und FDP Gespräche führen und den Anfang mit dem bisherigen Koalitionspartner machen. Man werde jetzt in die Sondierungen eintreten und natürlich sprechen wir zuerst mit den Grünen, weil wir in der Tat sehr gute Erfahrungen gemacht haben, sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten, sehr pragmatisch, sehr freundschaftlich, sagte Rhein am Montagmorgen dem Sender hr-Info. Der aktuelle Koalitionspartner sei unser erster Ansprechpartner. Es sei aber auch richtig weiterzuschauen, mit wem wir sonst noch kommunizieren.

Rhein hatte bereits am Wahlabend am Sonntag angekündigt, mit den Grünen, den Sozialdemokraten und den Liberalen über eine mögliche Regierungszusammenarbeit sprechen zu wollen. Die CDU holte laut dem vorläufigen Ergebnis 34,6 Prozent der Stimmen (+7,6 Punkte). Zweitstärkste Kraft wurde die AfD mit 18,4 Prozent (+5,3). Die SPD kam auf 15,1 Prozent (-4,7), die Grünen auf 14,8 Prozent (-5,0). Die FDP schaffte knapp den Einzug in den Landtag mit 5,0 Prozent (-2,5).