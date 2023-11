Revolver auf Kundentoilette liegen gelassen

Mehr zum Thema

Autofahrer stirbt bei Verkehrsunfall nahe Wöbbelin Bei einem Verkehrsunfall bei Wöbbelin (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann war am Montagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei er im Auto eingeklemmt worden. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der Mann laut Polizei wenig später noch an der Unfallstelle.