Revanche für das 0:7: RB Leipzig empfängt Manchester City

850.000 Euro: Roth zeichnet Buchhandlungen für Programm aus Für ihr vielseitiges literarisches Sortiment hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth 118 unabhängige und inhabergeführte Buchhandlungen mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet. Der Preis ist in drei Kategorien mit insgesamt 850.000 Euro dotiert. Als beste Buchhandlungen wurden der Buchladen am Freiheitsplatz in Hanau, die Buchhandlung Hansen & Kröger im nordrhein-westfälischen Wiehl und die Connewitzer Verlagsbuchhandlung in Leipzig mit je 25.000 Euro ausgezeichnet.

SC DHfK Leipzig erreicht Pokal-Achtelfinale Die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig sind ihrer Favoritenrolle in der dritten Runde des DHB-Pokals gerecht geworden. Das Team von Trainer Runar Sigtryggsson setzte sich am Dienstagabend beim Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau souverän mit 33:25 (19:17) durch. Bester Werfer des SC DHfK war Andri Runarsson mit sieben Toren.