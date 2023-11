Reul: Daten und Schriften bei Verdächtigen beschlagnahmt

Bei den Durchsuchungen gegen die islamistische Hamas und das palästinensische Netzwerk Samidoun haben Ermittler in Nordrhein-Westfalen Datenmaterial, Bücher und Schriften sichergestellt. Der Inhalt werde nun ausgewertet, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf. Etwa 90 Polizeikräfte hätten am Morgen die Wohnungen eines 50-Jährigen in Münster und eines 48-Jährigen in Bochum durchsucht.

Die Männer sollen in die organisatorischen Abläufe möglicher Terrororganisationen der Hamas maßgeblich eingebunden sein, wie Reul sagte. Die Durchsuchungen haben das Ziel, genau das aufzuklären, das zu erhärten und Beweise zu sammeln - und dann gegebenenfalls auch weitere Schritte einzuleiten. Das könnten dann zum Beispiel weitere Verbote sein.

Die Durchsuchungen sollten auch ein klares Signal setzen, sagte Reul: Wir wollen den Menschen, die sich offen gegen die Völkerverständigung und das gemeinsame, friedliche Zusammenleben aussprechen, die Geldhähne zudrehen. Außerdem gehe darum, Hinweise auf weitere Verbindungen und mögliche Nachfolgeorganisationen zu finden.

Außer in NRW gab es nach Angaben des Bundesinnenministeriums Durchsuchungen in Berlin, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte am 2. November ein Betätigungsverbot für die Hamas und ein Vereinsverbot für den deutschen Ableger von Samidoun ausgesprochen.