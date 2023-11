Reul als Zeuge im „Untersuchungsausschuss Kindesmissbrauch“

Mehr zum Thema

85-Jähriger alarmiert nach Schockruf die Polizei Ein 85 Jahre alter Mann in Gütersloh hat zusammen mit der Polizei einen Schockanrufer zur Strecke gebracht. Nach dem Anruf mit der bekannten Masche Papa, ich bin in einen Unfall verwickelt und wurde festgenommen..., rief der Senior sofort den Polizeiruf 110. Von nun an waren die Ermittler im Boot, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Bei weiteren Telefonaten mit den Betrügern wurde eine Geldübergabe vereinbart. Sie schlugen dem 85-Jährigen eine Übergabe in der Nähe des Amtsgerichts Bielefeld vor, worauf er einging. Als dort am Dienstag eine 22-jährige Frau die Geldtasche entgegennahm, wurde sie festgenommen. Ein Haftrichter schickte sie am Mittwoch in Untersuchungshaft.