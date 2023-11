Rettungswagen rammt Auto: Sieben Verletzte

Mehr zum Thema

Grüne ziehen Bilanz nach einem Jahr Regierungsbeteiligung Ein Jahr nach der Landtagswahl ziehen die Grünen in Niedersachsen bei ihrem Landesparteitag in Osnabrück Zwischenbilanz zu ihrer Regierungsbeteiligung. Dabei geht es unter anderem um den Stand und die Ziele der Energiewende in Niedersachsen.