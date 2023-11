Rettungswagen kollidiert auf Kreuzung - Sieben Verletzte

Mehr zum Thema

Schüsse in Köln-Ehrenfeld: Haftbefehl gegen Rocker erlassen Nach den Schüssen in Köln-Ehrenfeld am Donnerstagabend ist gegen ein Mitglied der Rockergruppe Hells Angels Haftbefehl wegen versuchter Tötung erlassen worden. Der 39-Jährige befinde sich noch im Krankenhaus, berichtete am Dienstag ein Sprecher der Kölner Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war es am Donnerstag in der Nähe des Ehrenfelder Bezirksrathauses zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten gekommen. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung soll der 39-Jährige eine Waffe gezogen und einen 27-Jährigen durch einen Schuss schwer verletzt haben. Beim Wegstecken der Waffe habe er sich dann versehentlich selbst angeschossen und ebenfalls schwer verletzt. Die Polizei fahndet noch nach weiteren Beteiligten an der Schlägerei. Der Kölner Stadt-Anzeiger hatte berichtet.