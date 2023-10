Rettungskräfte befreien Mann aus dem Watt

Mehr zum Thema

NDR trauert um früheren Intendanten Peter Schiwy Peter Schiwy, früherer Intendant des Norddeutschen Rundfunks (NDR), ist tot. Der Jurist, der von Mitte 1987 bis Anfang 1991 an der Spitze des Senders gestanden hatte, starb am vorigen Donnerstag (28. September) im Alter von 87 Jahren, wie der NDR am Montag in Hamburg mitteilte.