Rettungsarbeiten bei Baustellen-Unfall dauern noch Stunden

Die Rettungsarbeiten nach dem schweren Arbeitsunfall in der Hamburger Hafencity werden nach Einschätzung der Feuerwehr noch mehrere Stunden dauern. Der Einsatz der Feuerwehr Hamburg wird sich noch über mehrere Stunden bis in die Abendstunden erstrecken, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag. Bei dem Einsturz eines Baugerüsts sind nach bisherigen Erkenntnissen am Morgen drei Menschen ums Leben gekommen, ein Mann sei lebensbedrohlich verletzt worden. Mindestens ein weiterer Bauarbeiter werde noch vermisst, sagte der Feuerwehrsprecher. Zunächst war von fünf Toten die Rede gewesen.

Das in einem Fahrstuhlschacht errichtete Baugerüst war aus bislang ungeklärter Ursache zusammengebrochen und aus dem achten Stock abgestürzt. Nun stapeln sich die Trümmerteile den Angaben zufolge vom Untergeschoss bis in den zweiten Stock und müssen jetzt von oben nach unten abgetragen werden. Wir haben hier drei Stockwerke, wo wir Trümmerteile zur Seite schieben müssen und sichern müssen, sagte der Feuerwehrsprecher. Insgesamt seien rund 150 Feuerwehrleute im Einsatz.