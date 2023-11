Rettig bei U21-Spiel über Adeyemi: Jetzt in den Arm nehmen

Mehr zum Thema

Demo in Ahaus mit Traktoren gegen Castor-Probefahrt Etwa 150 Menschen haben am Dienstag in Ahaus in der Nähe des dortigen Zwischenlagers für radioaktive Abfälle gegen eine für die Nacht geplante Probefahrt eines leeren Castor-Behälters demonstriert. Auch Landwirte mit mehr als 20 Traktoren beteiligten sich nach Angaben der Polizei an dem Protest und fuhren durch die Stadt im westlichen Münsterland.