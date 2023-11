Reparaturbonus kann in Sachsen beantragt werden

Mehr zum Thema

Polarlichter am Nachthimmel über Sachsen Polarlichter haben in der Nacht zum Montag den Himmel über Sachsen zum Leuchten gebracht. Größere Wolkenlücken hatten die Sicht begünstigt, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Auch in den nächsten beiden Nächten bestehe die Chance, die spektakulären Nordlichter am Nachthimmel zu sehen. Vor allem in Nord- und Mittelsachsen werde es in der kommenden Nacht häufig klar. Man braucht aber Ausdauer und Geduld, sagte der DWD-Sprecher. In Südsachsen seien die Chancen hingegen wegen stärkerer Bewölkung geringer.

Neue Museumschefin will Netzwerk ins Umland enger knüpfen Die künftige Chefin der Kunstsammlungen Chemnitz, Florence Thurmes, will die Demokratiearbeit stärken und Netzwerke ins Umland enger knüpfen. Ihr Ziel sei es, Schwellen zum Museum abzubauen und jüngere Generationen anzusprechen, sagte die 42-Jährige am Montag in Chemnitz. In Sachen demokratisches Museum gebe es mit dem Open Space im Zentrum schon einen Ausstellungs- und Veranstaltungsort, an dem unterschiedliche Gruppen zusammenkommen könnten. Sie wirft aber den Blick über die Stadtgrenze hinaus und sprach von einer dichten Museumslandschaft in der Region. In Zusammenarbeit könnten gemeinsame Vermittlungsprogramme zu unterschiedlichen Themen entstehen.