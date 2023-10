Reparatur einer Wasserleitung verzögert sich

Mehr zum Thema

Weitere Schlappe für AfD bei Wahl für Landeszentrale Die große Mehrheit des Landtags will die AfD nicht im Kuratorium der Landeszentrale für politische Bildung haben, aber die Rechtspopulisten versuchen es dennoch immer wieder: Am Donnerstag ist die AfD-Fraktion bei der Wahl in das Gremium erneut gescheitert. Nach Angaben der Landtagsverwaltung war es die bereits die achte Wahl. Der Abgeordnete Bernd Gögel erhielt 16 Ja-Stimmen und 104 Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen. Sein Fraktionskollege Hans-Jürgen Goßner kam auf 15 Ja-Stimmen und 108 Nein-Stimmen.