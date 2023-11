Reparatur an Kieler Brücke dauert länger

Mehr zum Thema

Bau der Schienenstrecke am Fehmarnbelt startet dieses Jahr Der Bau der Bahnstrecke der festen Fehmarnbeltquerung soll noch in diesem Jahr beginnen. Das bestätigte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Montag auf Anfrage. Ein konkretes Datum für den Start nannte er nicht. Bild online hatte am Montag berichtet, der Bau der Bahnstrecke solle am 7. Dezember beginnen. Der eigentliche Bau der 88 Kilometer langen Schienenstrecke werde dann Mitte 2024 bei Puttgarden beginnen.