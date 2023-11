Rentner wegen sexuellen Kindesmissbrauchs verurteilt

Das Landgericht Kiel hat einen Mann wegen vielfachen sexuellen Kindesmissbrauchs am Montag zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten verurteilt. Geurteilt wurde wegen 270 Taten an sieben Kindern, teilweise in Tateinheit mit der Herstellung von Kinderpornografie, wie ein Sprecher des Landgerichts sagte.

Angeklagt waren deutlich mehr Taten. Die Kammer sprach den Opfern Zahlungen in Höhe von 1000 Euro bis 20.000 Euro zu.