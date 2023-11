Rentner wegen Mordes an Frau angeklagt: Geldsorgen als Motiv

Mehr zum Thema

CDU und Grüne wollen familienfreundlicheren Uni-Betrieb Die Regierungskoalition von CDU und Grünen will eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf an den Universitäten in Nordrhein-Westfalen erreichen. Auch die Karrierechancen jenseits von Professuren sollen verbessert werden.