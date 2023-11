Rentner vermisst: Hinweise auf Verbrechen verdichten sich

Ein seit Monaten vermisster Rentner aus Jürgenshagen (Landkreis Rostock) ist möglicherweise Opfer einer Gewalttat geworden. Nach einer erneuten Öffentlichkeitsfahndung hätten sich die Hinweise auf ein Verbrechen weiter verdichtet, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Rostock am Montag mit. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass der Rentner Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist, hieß es von der Polizei. Sie geht demnach nun Hinweisen auf einen möglichen Ablageort der Leiche des Gesuchten nach.

Der 81-Jährige war zuletzt am 27. April am späten Nachmittag auf seinem Grundstück in Wokrent, einem Ortsteil von Jürgenshagen, gesehen worden und ist seitdem verschwunden.