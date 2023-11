Rentner verletzt Ehefrau in Elmshorn lebensgefährlich

Mehr zum Thema

Zweite Bürgermeisterin Fegebank dankt Hamburger Polizei Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) hat nach dem Ende der Geiselnahme auf dem Flughafen von einer großen Erleichterung gesprochen. Wir waren die letzten Stunden alle in unseren Gedanken bei dem kleinen Mädchen, ihrer Mutter und Familie, die Todesängste ausgestanden haben mussten, teilte sie auf X, ehemals Twitter, am Sonntag mit. Sie sprach der Polizei in Hamburg ein riesengroßes Danke aus. Die Geiselnahme war am frühen Sonntagnachmittag nach mehr als 18 Stunden beendet worden. Der bewaffnete Mann, der am Samstagabend mit seinem Auto und seinem vierjährigen Kind auf das Vorfeld des Airports gerast war, wurde festgenommen.

Platzwarte streiken: „Sind nicht Menschen zweiter Klasse“ Nach der ergebnislosen zweiten Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Länder sind in Hamburg bundesweit die ersten Beschäftigten in einen Warnstreik getreten. Sportplatzwarte legen den Amateur-Fußball in Teilen lahm. Doch das scheint erst der Anfang zu sein.