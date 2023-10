Rentenversicherung warnt vor SMS-Betrug

Eine SMS kündigt ein Geschenk der Rentenversicherung an: Was zu gut klingt, um wahr zu sein, ist eine Betrugsmasche, wie die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Hessen am Mittwoch mitteilte. Rentnerinnen und Rentner würden oftmals per SMS-Nachricht über eine angebliche Rückerstattung oder einen Bonus informiert und aufgefordert, einen Link anzuklicken. Dabei handle es sich jedoch um Betrüger, die versuchen, an persönliche Daten oder Bankverbindungen zu kommen.

Die Rentenversicherung kontaktiere Versicherte nicht per SMS. In keinem Fall solle man seine Daten preisgeben oder Geld ins In- oder Ausland überweisen, hieß es. Bei Unsicherheiten können Versicherte sich demnach an die Rentenversicherung wenden.