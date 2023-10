Wie die Deutsche Rentenversicherung in ihrem aktuellen Rentenatlas 2023 mitteilt, beträgt die durchschnittliche Bruttorente in Deutschland nach mindestens 35 Versicherungsjahren 1.550 Euro.

Zwischen den Bundesländern gibt es aber deutliche Unterschiede, die aus heutiger Sicht überraschen.

So lagen Ende 2022 die durchschnittlichen Renten für Männer in Nordrhein-Westfalen mit rund 1.845 Euro und im Saarland mit rund 1.840 Euro am höchsten. Der Grund: Früher arbeiteten in den beiden Bundesländern viele Männer in gut bezahlten Jobs im Bergbau – und erhalten deshalb bis heute eine vergleichsweise hohe Rente.

Lese-Tipp: Sie sind Jahrgang 1963 und wollen schon mit 63 in Rente? So geht es!

Auffallend auch: Der Unterschied zwischen den Durchschnittsrenten für Männer und Frauen fällt im Osten Deutschlands deutlich geringer aus als im Westen. Mit 1.501 Euro erhalten Frauen in Berlin Ost die mit Abstand höchsten Renten (Männer: 1.699 Euro). Wichtigster Grund hier: Frauen im Osten waren weniger teilzeitbeschäftigt. Dadurch sind auch die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen geringer als im Westen.