Renaturierungsmaßnahmen am Rappenalpbach abgeschlossen

Ermittlungen nach Vorfall bei Veranstaltung mit Chrupalla Nach einem Vorfall bei einer Wahlkampfveranstaltung mit AfD-Chef Tino Chrupalla in Bayern ist ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Körperverletzung eingeleitet worden. Das Verfahren laufe gegen unbekannt, einen konkreten Verdächtigen gebe es nicht, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Ingolstadt am Donnerstag. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet.

Kiebitz ist „Vogel des Jahres“ 2024 Der Kiebitz ist der Vogel des Jahres 2024. Bei einer öffentlichen Wahl im Internet kam er mit 27,8 Prozent der Stimmen auf Platz 1, wie der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) und der bayerische Naturschutzverband LBV am Donnerstag verkündeten. Auf Platz 2 landete der Steinkauz, gefolgt von Rebhuhn, Rauchschwalbe und Wespenbussard. Rund 120 000 Menschen hatten sich diesmal an der Abstimmung beteiligt.