Remis gegen Spitzenreiter: 0:0 als Schritt nach vorne

Mehr zum Thema

RTL

Diözesanmuseum Freising mit Franziskus-Gemälden und Smith Der Heilige Franziskus und Werke der Künstlerin Kiki Smith stehen im Mittelpunkt zweier Ausstellungen im Diözesanmuseum Freising. In der Schau San Francesco - Der Heilige aus Assisi seien hochkarätige Leihgaben aus italienischen Museen zu sehen, von frühesten Darstellungen aus dem 13. Jahrhundert bis zu Werken aus heutiger Zeit, teilte das Museum zum Start am Sonntag mit. Kiki Smith zeigt ihre Werke in der Ausstellung Empathy. Zudem wurde eine von ihr gestaltete Kapelle eingeweiht: Mary's Mantle, gewidmet der Schutzmantelmadonna.

RTL

Ochse wird auf Straße in der Oberpfalz erfasst und stirbt Ein Ochse ist bei einem Autounfall im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz ums Leben gekommen. Entgegen ersten Erkenntnissen stand am Sonntagmorgen nicht eine Kuh, sondern das kastrierte Rind auf einer Straße in Mühlhausen, wie die Polizei mitteilte. Das Tier konnte demnach wegen eines kaputten Pfostens an der angrenzenden Weide ausbüxen. Ein 43-Jähriger erfasste daraufhin den Ochsen mit seinem Wagen am Kopf. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Besitzer der Weide und des Ochsen kümmerte sich um den kaputten Zaun sowie um das tote Tier, hieß es.