Remis: FC Erzgebirge Aue vergibt Sieg bei Arminia Bielefeld

Der FC Erzgebirge Aue hat eine 2:0-Führung verspielt wichtige Punkte auf dem Weg noch näher an die Aufstiegsplätze heran liegengelassen. Der Fußball-Drittligist spielte am Samstag bei Arminia Bielefeld 2:2 (2:1). In der Schüco Arena trafen Tim Danhof (18.) und Marcel Bär (40.) für Aue sowie Nicklas Shipnoski (45.+1) und Kaito Mizuta (75.) für die Arminia.

Die erste Hälfte begann ausgeglichen und mit Chancen auf beiden Seiten. In der 18. Minute traf Danhof dann zum 1:0, indem er zwei Verteidiger der Arminia stehen ließ und den Ball in aller Seelenruhe in die linke Ecke schob. Es folgte ein Powerplay der Gastgeber. In dieser Phase des Spiels hatte die Arminia viele hochkarätige Chancen, die oftmals nur durch Aue-Keeper Martin Männel entschärft werden konnten. So belohnten sich die Gastgeber nicht und Bär traf in der 40. Minute nach einer Flanke von Danhof zum 2:0. Doch Sekunden vor der Halbzeit gelang den Gastgebern der Anschlusstreffer.

Die Arminen kamen besser aus der Kabine und hatten in den ersten fünf Minuten bereits zwei gefährliche Chancen. Diesmal belohnten sich die Bielefelder mit dem Ausgleich. Aue-Trainer Pavel Dotchev regte sich daraufhin so sehr auf, dass er mit einer Gelb-Roten Karte auf die Tribüne verbannt wurde. Nach dem Ausgleich warfen beide Mannschaften noch mal alles in die Waagschale, es blieb jedoch bei dem Remis.