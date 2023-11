Religionsverbände wollen in Mannheim Zeichen setzten

Mehr zum Thema

Jugendliche greifen Polizisten mit Böllern an Jugendliche haben im Landkreis Rastatt an Halloween Polizisten beleidigt und mit Böllern attackiert. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, gingen am Dienstagabend zunächst Beschwerden über Jugendliche in Gaggenau ein, die Menschen und Autos mit Böllern und Eiern bewarfen. Zudem sei ein Molotov-Cocktail an die Scheibe eines Drogeriemarktes geworfen worden. Die eintreffenden Polizisten wurden demnach bei der Drogerie von einer Gruppe von bis zu 20 Menschen mit Böllern und Flaschen attackiert. Außerdem seien Beleidigungen gerufen worden.

Mann dreht Gasflaschen in Wohnung auf: Haus evakuiert Ein Mann hat in Walddorfhäslach (Landkreis Reutlingen) das Leben mehrerer Nachbarn durch eine mögliche Gasexplosion gefährdet. Der 79-Jährige habe in einem Mehrfamilienhaus mehrere Gasflaschen aufgedreht und das Gebäude dann verlassen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Zehn Bewohner sind an der Adresse gemeldet. Einige seien zu Hause gewesen.