Rekordverdächtige Wiesn mit über sieben Millionen Besuchern

Rollerfahrer flüchtet nach Unfall: Und bedroht Frau Ein 73-Jähriger hat in Bernhardswald (Landkreis Regensburg) mit seinem Roller einen Unfall mit einem Auto verursacht und danach die Fahrerin mit einem Hammer bedroht. Der Senior war am Montagnachmittag mit seinem Motorrad in einem Kreisverkehr mit dem Auto der 38-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei beschädigte er mit dem Außenspiegel das Auto der Frau und fuhr davon.

Physik-Nobelpreisträger Ferenc Krausz völlig überrascht Der in Bayern arbeitende frisch gekürte Nobelpreisträger Ferenc Krausz war von der Nachricht der Auszeichnung sehr überrascht. Ich versuche zu realisieren, dass das Realität ist und kein Traum, sagte Krausz der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag kurz nach der Preisverkündung. Damit gerechnet habe er nicht. Krausz forscht als Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik (MPQ) in Garching bei München sowie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.