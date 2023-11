Rekordminus bei Siemens Energy: 2024 soll Gewinn bringen

Mehr zum Thema

Mehrere Hunderttausend Euro Schaden nach Brand in Passau Beim Brand eines Vierseithofes in Passau ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Nach Polizeiangaben standen zwei der fünf Gebäude des Anwesens in der Nacht zum Mittwoch in Vollbrand. Ein Übergreifen auf die drei weiteren Gebäude habe die Feuerwehr verhindern können. Der Hof war nach Polizeiangaben unbewohnt. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand gekommen ist, war zunächst unklar.