Rekord-Wiesn hätte 25 Millionen Bettensteuer gebracht

Mehr zum Thema

Jugendlicher nach tödlichen Messerstichen in Haft Ein 16-Jähriger ersticht in einer Münchner Grünanlage einen 18-Jährigen - aus Rache. Nun ist das Urteil gegen den Jugendlichen gefallen. Das Gericht wirft dem inzwischen 17-Jährigen nicht nur Straftatbestände vor.

Moderate Konfrontation: Söder und Hartmann auf Augenhöhe Kurz vor der Landtagswahl in Bayern stellen sich die Spitzenpolitiker der größten Regierungs- und der größten Oppositionspartei live den Fragen von Journalisten. Am Ende bleibt die „Konfrontation“ sachlich.