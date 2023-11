Rekord-Teilnahme an Schulkinowoche Mecklenburg-Vorpommern

Mehr zum Thema

CDU: Es geht SPD nicht um Senkung der Zahl der Migranten Die Beschlüsse des Bund-Länder-Gipfels zur Migration gehen nach Einschätzung der CDU in Mecklenburg-Vorpommern an einem wesentlichen Ziel vorbei. Es geht doch nicht darum, ob der Bund die Kosten der Migration trägt oder ob die Länder dies tun. Es geht darum, dass die Zahl der Menschen, die zu uns kommt, spürbar und dauerhaft sinkt. Das wird infolge der Beschlüsse kaum passieren, erklärte der CDU-Landesvorsitzende Franz-Robert Liskow am Dienstag.

Arbeitsgruppe soll über Sturmfluthilfen des Bundes beraten Die Sturmflut-Schäden waren vor allem an der Ostseeküste gewaltig. Eine Arbeitsgruppe von Bund und Nordländern will über Finanzhilfen beraten - und das schon bald.