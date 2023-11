Reizgas in Schule - Polizei verdächtigt drei Jugendliche

Mehr zum Thema

Antisemitismus-Vorwürfe: Biennale für Fotografie abgesagt Wegen antisemitisch bewerteten Posts auf der Facebook-Seite eines Kurators ist die 4. Biennale für aktuelle Fotografie in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg, abgesagt worden. Sie sollte im März 2024 eröffnet werden. Verschiedene Posts von Shahidul Alam auf seinem Facebook-Kanal hätten antisemitisch lesbare und antisemitische Inhalte, sagte ein Sprecher der Biennale am Mittwoch. Das Vertrauensverhältnis sei erheblich gestört.