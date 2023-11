Reizgas im Regionalzug: Großeinsatz

Mehr zum Thema

Evakuierung nach Bombenfund in Plauen abgeschlossen Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Plauen ist die Evakuierung abgeschlossen. Das teilte die Stadt am Donnerstagabend mit. Rund 4300 Anwohner im Umkreis von 500 Metern um die Fundstelle mussten ihr Zuhause verlassen. In dem Areal befinden sich auch das Rathaus, der Weihnachtsmarkt und ein Hotel. Bei der Evakuierung waren rund 200 Helfer von Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und Kampfmittelbeseitigungsdienst im Einsatz. Mit der Entschärfung der Bombe sollte noch am Abend begonnen werden.