Der erfahrene Reiseleiter führte die Wanderer am Sonntagmorgen durch den Tijuca-Nationalpark in Rio de Janeiro, berichtet die Daily Mail. Unter den Teilnehmern war Karlla A. (26), die an einer Klippe ein Handyvideo aufnahm. Im Hintergrund ist zunächst Leilson de Souza zu sehen, dann filmt die 26-Jährige sich selbst, grüßt fröhlich in die Kamera.

Plötzlich ein lautes Geräusch, ein Schrei, Karlla A. blickt angsterfüllt Richtung Himmel. Dann bricht das Video ab.

