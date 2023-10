Reinigungsarbeiten am Brandenburger Tor gehen weiter

Mehr zum Thema

Tote in Berliner Wohnung sind Mutter und Sohn Nach dem Fund zweier Leichen im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick am Sonntag steht nun die Identität der Toten fest. Es handelt sich um eine 69-jährige Frau und ihren 41 Jahre alten Sohn, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beide Körper wiesen Schussverletzungen auf. Die Ermittler gehen den Angaben zufolge von Totschlag mit anschließender Selbsttötung aus. Es werde vermutet, dass der Sohn zunächst die Mutter und dann sich selbst getötet habe, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. Die Leichen sollten noch am Montag obduziert werden.

