Reinhold Messner trägt sich ins Goldene Buch von Erfurt ein

Erfurt testet neue Baumarten im Straßenbild Birkenpappel und Blauglocke statt Ahorn und Linde: Die Stadt Erfurt testet in einem Langzeitversuch neue Baumarten im Straßenbild. Dazu wurden am Donnerstag die ersten sieben Versuchsbäume gepflanzt. Es gehe darum, künftig schnell wachsende und klimaresiliente Bäume mit geringen Bodenansprüchen für Pflanzungen in den Städten zu finden, sagte Jonas Reif, Professor für Pflanzenverwendung und Vegetationskonzepte an der Erfurter Fachhochschule, der den Versuch seit zwei Jahren vorbereitet hat. Das Projekt sei deutschlandweit einmalig.

Klage von Ex-Gleichstellungsbeauftragten: Termin verschoben Im Rechtsstreit um die Kündigung der Erfurter Gleichstellungsbeauftragten ist ein erster Termin vor dem Arbeitsgericht in Erfurt verschoben worden. Der Gütetermin sei auf den 12. Dezember verlegt worden, sagte Gerichtssprecher Dirk Oppler am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Als Grund nannte er zeitliche Überschneidungen bei einem der Anwälte. Ursprünglich sollte bereits am kommenden Dienstag ausgelotet werden, ob eine gütliche Einigung zwischen den Parteien möglich ist.