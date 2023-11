„Reichsbürger“-Razzia: Durchsuchung auch in Cuxhaven

Mehr zum Thema

Tarifabschluss für rund 41.000 Diakoniebeschäftigte Die rund 41.000 Diakoniebeschäftigten in Niedersachsen erhalten nach einer Tarifeinigung künftig mehr Geld und eine Inflationsausgleichsprämie. Wie der Diakonischen Dienstgeberverband Niedersachsen (DDN) am Donnerstag nach Verhandlungen mit dem Marburger Bund und Verdi mitteilte, sieht der Tarifabschluss deutliche Entgelterhöhungen vor. Auf eine erste Steigerung um 5,5 Prozent ab April 2024 folgt ab Februar 2025 ein Plus von weiteren 4,5 Prozent. Einschließlich einer Inflationsausgleichsprämie steigen die Einkommen laut dem Verband um mehr als 10 Prozent. Außerdem erhalten Beschäftigte einen zusätzlichen Urlaubstag ab 2025.