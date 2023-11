Rehlinger zu Transformation: Zusage des Bundes müss gelten

Mehr zum Thema

Eli Lilly investiert Milliarden in deutschen Standort Mehr als zwei Milliarden Euro will der Pharmakonzern Eli Lilly in Deutschland investieren. Aus Sicht der Bundesregierung soll es nur eine Schritt beim erwünschten weiteren Ausbau des Pharmastandorts werden.

Mutmaßliche Automatensprenger kündigen Aussagen an Gestohlene Autos, geknackte Geldautomaten - für diese und weitere Taten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz soll eine international agierende Bande verantwortlich sein. Drei mutmaßliche Mitglieder stehen nun vor Gericht.