Rehlinger zu Ford: „Es ist nicht das Ende des Prozesses“

Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hat am Donnerstag bei der Ford-Betriebsversammlung in Saarlouis Solidarität mit den Beschäftigten gezeigt. Ich will demonstrieren, dass wir uns an einem schwierigen Punkt in diesem Prozess befinden. An einem Punkt, an dem wir uns erhofft und gewünscht und dafür gearbeitet haben, ein besseres Ergebnis präsentieren zu können, sagte sie nach Teilnehmerangaben. Dass das nicht geklappt hat, das ist großer Mist.

Laut Ford-Deutschland-Chef Martin Sander hatte der Investor in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass er die Gespräche zur Übernahme des Ford-Werks in Saarlouis nicht fortsetzen wolle. Das ist für uns alle heute nicht schön hier, aber es ist nicht das Ende des Prozesses. Ich akzeptiere das nicht als Endergebnis, sagte Rehlinger weiter. Nach Angaben des Betriebsrats sollen die Verhandlungen fortgeführt werden.

Mitte 2025 läuft die Produktion des Ford Focus am Standort aus. Aktuell arbeiten dort 4400 Mitarbeiter, hinzu kommen weitere 1300 in Zuliefererbetrieben. An das Ford-Management gerichtet sagte Rehlinger demnach: Ich bin nicht sicher, ob ich zu recht das Vertrauen in Sie haben darf, dass wir gemeinsam das gleiche gute Ergebnis für diesen Standort im Blick haben.

Die IG Metall zeigte sich über den Rückzug des Investors sehr enttäuscht und verärgert. Der Bezirksleiter der IG Metall Mitte, Jörg Köhlinger, sagte: Letztlich wissen wir nicht, warum Ford, die saarländische Landesregierung und der Investor sich nicht einigen konnten. Wir wissen nur, dass es nicht an der Belegschaft und ihren Vertretern gelegen haben kann.

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Saar-Landtag, Stephan Toscani, teilte mit: Heute ist ein rabenschwarzer Tag für Saarlouis und das ganze Saarland. Die gescheiterte Lösung heißt für 5700 Beschäftigte des Zulieferparks und des Ford-Werkes selbst den drohenden Verlust des Arbeitsplatzes. Die gescheiterten Verhandlungen seien ein großes Debakel, das auf Konto der SPD-Landesregierung gehe.