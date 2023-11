Rehlinger fordert Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns

Mehr zum Thema

Rehlinger zu Transformation: Zusage des Bundes müss gelten Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt 2021 der Berliner Ampel darf nach Ansicht der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) die versprochenen Zukunftsinvestitionen im Saarland nicht gefährden. Ein klarer deutscher Hauptsatz: Die Zusagen des Bundes müssen gelten, sagte sie am Freitag bei einem Landesparteitag der Saar SPD in Völklingen. Die 47-Jährige stellt sich als SPD-Landeschefin zur Wiederwahl.