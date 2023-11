Reh ausgewichen: Auto prallt gegen Baum, Insassen verletzt

Mehr zum Thema

Einbruch in Elektromarkt: Diebe erbeuten Handys und Tablets Einbrecher haben am frühen Sonntagmorgen einen Elektronikmarkt in Waldbröl (Oberbergischer Kreis) ausgeraubt. Um in das Geschäft zu gelangen, rammten sie mit einem Auto ein heruntergelassenes Rolltor am Eingang und öffneten anschließend gewaltsam eine Schiebetür, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Täter erbeuteten laut Polizeimitteilung etliche Mobiltelefone und Tablets und flüchteten zunächst unerkannt.