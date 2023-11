Reh auf Straße: 16 Jahre alter Beifahrer stirbt bei Unfall

Mehr zum Thema

Bosch und Infineon: Kartellamt gibt Fabrik-Beteiligung frei Das Bundeskartellamt hat die geplante Beteiligung des Automobilzulieferers Bosch sowie der Chiphersteller Infineon und NXP an einer neuen milliardenschweren Halbleiter-Fabrik in Dresden freigegeben. Die drei Firmen dürfen jeweils 10 Prozent der Anteile an der vom taiwanesischen Chipkonzern TSMC gegründeten Firma European Semiconductor Manufactoring Company (ESMC) erwerben, wie die Bundesbehörde am Dienstag in Bonn mitteilte. TSMC wird künftig 70 Prozent an dem Unternehmen halten.