Regnerisches Wochenende in Thüringen

Großbrand in Gießerei im Saale-Holzland-Kreis Bei einem Brand in einer Gießerei in Silbitz im Saale-Holzland-Kreises sind in der Nacht zum Freitag vier Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen seien schwer verletzt, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Alle vier wurde ins Krankenhaus gebracht.