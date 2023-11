Regnerisches Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in Rheinland-Pfalz und im Saarland auch am Wochenende weiter wechselhaftes Wetter mit vielen Niederschlägen. Auflockerungen seien zwar nicht ausgeschlossen, aber eher selten, sagte eine DWD-Meteorologin. Am Freitag sei es meist stark bewölkt bei Höchsttemperaturen zwischen sechs und neun Grad. Von Westen her ziehe wiederholt Schauer oder gebietsweise schauerartig verstärkter Regen auf, der erst am Abend abklinge.

Ähnlich sieht die Lage laut DWD auch am Samstag aus. Nach örtlichen Auflockerungen setze ab dem Mittag wieder Regen ein - bei maximal neun Grad. Zudem seien im Tagesverlauf in Hochlagen der Eifel starke Böen möglich. Am Sonntag sei es erneut wechselnd bis stark bewölkt und es gebe einige Schauer, so die Expertin. Dazu sei es aber sehr mild mit bis zu 14 Grad.