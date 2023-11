Regnerisches Herbstwetter im Norden

Stark bewölkt und regnerisch wird das Wetter in Schleswig-Holstein und Hamburg am Mittwoch. Dabei werden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Temperaturen zwischen sieben und neun Grad erreicht. Ab abends breitet sich an der Nordsee Wind aus, vereinzelt ist hier mit stürmischen Böen zu rechnen. Im Binnenland bleibt der Wind dagegen schwach. Über Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu sieben Grad in Hamburg und auf bis zu drei Grad in Husum. Der Wind lässt an der Nordsee nachts langsam nach, stattdessen wird es dann an der Ostseeküste windiger.