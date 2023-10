Regionalzüge so unpünktlich wie noch nie seit 1996

Mehr zum Thema

Unfall auf A8 - ein Schwerverletzter und Vollsperrung Ein Autofahrer hat auf der A8 einen Unfall verursacht, in dessen Folge drei weitere Autos ebenfalls verunglückten. Der 33 Jahre alte Unfallverursacher wurde dabei schwer verletzt. Zwei weitere Unfallbeteiligte wurden für weitere Untersuchungen ebenfalls in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.