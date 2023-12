Regionalzüge in Bayern sind verspätet oder fallen aus

Mehr zum Thema

Umgekippter Lkw: Betriebsstoffe ausgelaufen, 100.000 Schaden Ein Lastwagen ist auf einer schneebedeckten Straße im Landkreis Unterallgäu umgekippt - dabei entstand ein Schaden von mindestens 100.000 Euro. Zudem seien bei dem Unfall am Freitag mehrere hundert Liter Betriebsstoffe ausgelaufen, teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach hatte der 42-jährige Fahrer die Straßenbegrenzung wegen des Schnees nicht gesehen und sei bei Boos in die angrenzende Böschung gefahren. Daraufhin kippte der Sattelzug um. Der Fahrer sowie sein Beifahrer blieben unverletzt. Zum Schaden an der Ladung sowie zu weiteren Details konnte die Polizei vorerst nichts sagen.