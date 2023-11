Regionaldirektion veröffentlicht Arbeitsmarktzahlen

Mehr zum Thema

Freiburg strebt Einzug in K.o.-Phase der Europa League an Der SC Freiburg kann mit einem Remis gegen Olympiakos Piräus den Einzug in die K.o.-Phase der Europa League vorzeitig perfekt machen. Bei einer Niederlage heute (18.45 Uhr/RTL+) droht vor dem letzten Spieltag in der Gruppe A bei West Ham United in London jedoch noch der Abstieg in die Conference League.