Regionaldirektion gibt Arbeitsmarktzahlen bekannt

Mehr zum Thema

Schüler geschlagen: OB wegen Körperverletzung verurteilt Gut 14 Monate nach einer Attacke auf einen Mitschüler seines Sohnes ist der Glauchauer Oberbürgermeister Marcus Steinhart (CDU) wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Bedrohung verurteilt worden. Das Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal verhängte am Mittwoch eine Geldstrafe in Höhe von 10 500 Euro, wie ein Gerichtssprecher auf Anfrage mitteilte. Mit dem Urteil von 70 Tagessätzen zu jeweils 150 Euro gilt Steinhart weiter als nicht vorbestraft.